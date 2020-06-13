"Я не хочу быть Наташей": Проскурякова сорвалась из-за постоянных сравнений

Пользователи Интернета уже несколько лет упрекают певицу в том, что она в несколько раз хуже бывшей пассии известного композитора. Юлия Проскурякова больше не могла терпеть хамского отношения со стороны фанатов Королевой и позволила себе резко отреагировать на все высказывания недоброжелателей.

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