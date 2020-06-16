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"Сердце за него разрывается": Грачевский встал на защиту устроившего пьяное ДТП Ефремова

Борис Грачевский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Режиссер "Ералаша" прокомментировал смертельную аварию, случившуюся по вине Михаила Ефремова. Борис Грачевский посочувствовал актеру.
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Режиссер назвал звезду театра и кино порядочным человеком и отметил, что ему очень обидно, что из-за пагубной страсти пострадает актерская репутация Михаила Ефремова. При этом он подчеркнул, что речь ни в коем случае не идет о выгораживании.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Грачевский отметил, что ему очень горько из-за трагедии, и оправдания поступку артиста нет. По словам режиссера, Ефремов и сам себя не оправдывает, поскольку не стал прятаться в этой чудовищной ситуации и "включать ресурс".

Создатель "Ералаша" добавил, что если Михаил Ефремов возродится, он будет только счастлив. "Сердце за него разрывается", – констатировал Борис Грачевский.

Примечательно, что в 2018 году режиссер снял артиста в одном из новых эпизодов "Ералаша". Михаил Ефремов сыграл волшебного мага Кефирыча. Серию с его участием покажут в этом году.

Напомним, 8 июня в центре Москвы произошла жуткая авария. Пьяный Михаил Ефремов сел за руль своего авто и поехал по вечерней столице. На Садовом кольце актер выехал на встречную полосу и врезался в небольшую грузовую машину. Водитель фургона Сергей Захаров умер в больнице. Артист признал вину. Он находится под домашним арестом.

Автор: 16 июня 2020, 15:36 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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