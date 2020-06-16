У Лидии Федосеевой-Шукшиной пропал штамп о браке с Алибасовым

Шумиха вокруг недвижимости Лидии Федосеевой-Шукшиной не утихает. Ей советуют оформить развод с Бари Алибасовым, который, по словам актрисы, своим предательством буквально сразил ее. Но тут оказалось, что что о разводе не может идти речи, потому что у нее в паспорте нет штампа о браке.

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