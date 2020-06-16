У Лидии Федосеевой-Шукшиной пропал штамп о браке с Алибасовым

Лидия Федосеева-Шукшина вместе с младшей дочкой Ольгой пришла на шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят". Артистка никак не может забрать обратно квартиру в Новой Москве у своего мужа, продюсера Бари Алибасова. Вообще, она сама еще в прошлом году переписала на него эту недвижимость. А он, в свою очередь, оформил ее на своего помощника. Впоследствии Бари объяснил это тем, что ему не хотелось платить огромного налога на всю недвижимость, которой он владеет.
Поступок мужа стал ударом для Лидии Федосеевой-Шукшиной. А потом и вовсе оказалось, что она не знала, что подписала дарственную на продюсера. И теперь актриса требует вернуть ей жилье. Однако Бари Алибасов против. "Эта квартира моя, и будет моей! Потому что мне подарила Лида!" – чуть ли не кричал Бари Алибасов в той же студии, но несколько выпусков шоу назад.
Тогда Лидии Федосеевой-Шукшиной посоветовали просто оформить развод с продюсером, чтобы потом поделить имущество. Также на разводе настаивала и младшая дочь актрисы Ольга, с которой Бари Алибасов отчаянно и беззастенчиво ругался у телезрителей на глазах.
И вот тут выяснилось самое интересное. "А какой развод? После того, как мы там где-то расписались, он бумагу забрал себе. А недавно я получала новый паспорт, смотрю – в нем нет штампа о браке", – сообщила Лидия Федосеева-Шукшина.
Стоит сказать, что пока Бари Алибасов держит паузу. Он еще ничего не ответил супруге. В Сети же зрители крайне негативно относятся ко всей этой ситуации. Комментаторы ругают и Бари Алибасова и семью Федосеевой-Шукшиной. Есть и те, кто считает, что все говорились и просто пиарятся, зарабатывая денег.
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