"Будь готов ответить": известная телеведущая "врезала" устроившему пьяное ДТП Ефремову

Алимова констатировала, что Михаил Ефремов в своих видеообращениях просит прощения у семьи погибшего в аварии Сергея Захарова. По ее словам, общественность не верит артисту, зная его прекрасный талант игры актера.

"Господин Ефремов, где же Вы были раньше со своим раскаянием? Почему до этого страшного случая Вы позволяли себе неоднократно садиться за руль в пьяном состоянии? Произошла страшная трагедия, как для Вас, так и для той семьи", – негодует телеведущая. Она добавила, что человеческой жизни не вернуть, и Михаилу Ефремову еще повезло, что пострадала одна машина и погиб только один человек, а ведь могло быть еще хуже.

Алена Алимова подчеркнула, что мы не в праве судить Михаила Ефремова, поскольку для этого есть правовая система. И каждый из нас выбирает путь, по которому ему идти по жизни. "Я считаю, что закон должен быть для всех един! Если ты нарушаешь закон, то будь готов ответить за свои деяния – это моя гражданская позиция!" – заявила телеведущая.

Она не понимает, почему многие известные личности считают, что они могут нарушать законы, и им за это ничего не будет, потому что их "отмажут". По словам Алены Алимовой, если бы на месте Михаила Ефремова находился обычный человек, он давно бы сидел в СИЗО, а не под домашним арестом. Она добавила, что каждая медийная личность должна быть примером для подрастающего поколения, а не анти-героем.

Напомним, авария произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. В результате выезда на встречную полосу джипа, за рулем которого был Михаил Ефремов, был сильно поврежден фургон LADA. Его водитель Сергей Захаров скончался в НИИ имени Склифосовского. Экспертиза показала, что в момент ДТП актер находился под воздействием алкоголя и наркотиков.