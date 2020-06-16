"Итог – депрессия": завязавшей с наркотиками Дане Борисовой дали дельный совет

По словам специалиста, обманывая себя в прекращении зависимости и желания употреблять алкоголь или наркотические вещества, телеведущая долго держала себя в руках. Ужинцева отметила, что у наркоманов со стажем есть всего два пути развития событий: постоянное лечение с целью поддержания физического здоровья и психики или возврат в прежнюю жизнь.

Она считает, что посещение телепрограмм не делает Дане Борисовой лучше. "Итог – депрессия", – заявила психолог. По ее словам, восстановление организма после приема наркотиков проходит по-разному. Прежде всего, снимается болевой синдром. Наркологи восстанавливают организм с помощью медицинских препаратов.

"Человек может обойтись без приема наркотика, но только физически. Такие меры, как мы помним, были применены в отношении Даны Борисовой с целью восстановления ее здоровья и психического состояния", – заявила эксперт. При этом она добавила, что часто антидепрессанты, являющиеся инструментом терапии в наркологической практике могут восприниматься психикой человека, как некая замена вещества, употребляемого ранее и действовать по эффекту "плацебо".

Отмена препаратов, по словам психолога, может восприниматься, как полное прекращение "удовольствия" и тогда, может начаться "новая ломка", ведущая к долгой депрессии. "Поэтому очень важным является проводить не только лечение, сопровождающееся употреблением медицинских препаратов, но и полную психотерапию", – посоветовала Дане Борисовой психолог.

Она предложила реально смотреть на вещи и осознавать, что база для развития любой зависимости создается не за год и не за два и состоит из целой массы психологических причин. Именно поэтому, алкоголизм и наркомания нередко сопутствуют биполярному аффективному расстройству.

Ужинцева сообщила, что согласно исследованиям, зависимости наблюдаются более чем у 50% больных, страдающих биполярным расстройством. Однако нет точных клинических данных о том, что алкоголизм или наркомания являются причиной развития заболевания.

"Здесь наблюдается скорее обратный эффект: человек с биполярным расстройством в фазе депрессии остро ощущает свою ненужность, вся его прошлая жизнь воспринимается как череда ошибок, упущенных возможностей и трагедий, будущее беспросветно, да и в настоящем он не видит ничего хорошего", – пояснила специалист. Она добавила, что подобное состояние может вызывать мысли о самоубийстве и провоцировать деструктивное поведение.

По словам эксперта, первые признаки биполярного расстройства личности проявлялись у Даны Борисовой прежде, чем она стала алкого-наркозависимой. Она считает, что это являлось для нее неким выходом из ловушки нестабильного психического состояния, а не было желанием мнимого удовольствия.

"Потому неудивительно, что "цирк уехал, а клоуны остались" (цирк– алкоголь и наркотические вещества, а клоуны– расстройство личности).

Она заключила, что путь к новой жизни достаточно непрост, тем более когда социум на тебя давит, пытаясь доказать, что дороги назад нет. "Я искренне желаю Дане Борисовой пройти этот путь достойно", – добавила психолог.