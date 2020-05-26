Санитары будут рядом: у Даны Борисовой обнаружили серьезное психическое расстройство

За последнюю неделю Дана сбросила более трех килограммов. И если бы иная девушка в преддверии пляжного сезона радовалась таким успехам, то Борисова места себе не находит. Подобное положение дел ее удручает, ведь потерю веса она считает дурным знаком.
По словам телеведущей, год назад с ней происходило то же самое. И тоже в конце мая – начале июня. Это первый признак надвигающейся депрессии. Симптомы день ото дня становятся все более явственными: более поздние подъемы по утрам, апатия, отсутствие настроения, желание покоя...
Борисова знает, чем все это может обернуться, поэтому постоянно находится на связи с лечащим врачом. Санитары готовы выехать к Дане в любой момент.
Свое состояние телеведущая считает одной из стадий биполярного расстройства. Врачи говорят, что оно может характеризоваться маниакальными или депрессивными проявлениями.
В последнем случае у человека становятся медленными мысли, ему трудно сконцентрироваться, все ситуации рассматриваются в аспекте неудач и несчастий. Больной часто закрывается от людей, даже близких, испытывает подавленность, тревогу, опустошенность, не может работать.
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