Санитары будут рядом: у Даны Борисовой обнаружили серьезное психическое расстройство

Телеведущая Дана Борисова уже три года в "завязке". В ее жизни больше нет места алкоголю и наркотикам. Он трезва как стеклышко! При этом отказ от запрещенных препаратов не лучшим образом сказался на психике звезды.

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