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"Надо за ним присматривать": постаревший Прилучный шокировал россиян

Павел Прилучный. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Павел Прилучный и Агата Муцениеце стали одной из обсуждаемых пар этого года. Совсем скоро супруги разведутся. Тем временем, поклонники пристально наблюдают за жизнью актеров.
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Новый снимок Павла Прилучного в "Инстаграм" вызывал бурное обсуждение. Дело в том, что актер запечатлел себя в неопрятном виде. На снимке он позирует в домашнем халате, с растрепанными волосами и легкой небритостью.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Некоторым даже показалось, что Павел немного постарел. "Одиночество вам не на пользу", – заметил подписчик. "Кому-то надо за ним присматривать", – выразил волнение другой.

Однако переживать за артиста не стоит, потому что это, вероятно, образ для съемок. Недавно Павел Прилучный сообщил, что уехал в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в создании нового фильма.

Кстати, актер приехал в северную столицу вместе с детьми. В День России Прилучный и его наследники съездили на природу. На живописном берегу Невы семейство отдохнуло спустя нескольких месяцев самоизоляции.

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Публикация от Павел Прилучный (@bugevuge)

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный договорились, что после развода будут воспитывать детей вместе. Наследники иногда будут жить с мамой, а иногда – с папой. 15 июня должно состояться последнее слушание по делу о разводе супругов.

Автор: 13 июня 2020, 12:57 Источник: Instagram
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