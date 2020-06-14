Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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"Это немыслимо": какую сумму хочет семья погибшего в ДТП водителя от Ефремова

Михаил Ефремов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Последнее время смертельная авария, которую устроил российский актер Михаил Ефремов, является главной темой в СМИ. Адвокат Александр Добровинский рассказал, какого решения суда ждет семья погибшего.
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Адвокат семьи Сергея Захарова, скончавшегося после аварии, которую устроил отечественный артист Михаил Ефремов, поделился свежими данными о ходе резонансного дела. Он рассказал, ждут ли близкие жертвы смертоносного ДТП какой-либо компенсации от виновника случившегося.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

По словам Добровинского, он говорил с братом Сергея Захарова, и то, что адвокат услышал, повергло его в шок. Семья погибшего в ДТП курьера не намерена брать от Михаила Ефремова ни копейки. "Это немыслимо", – заявил Добровинский. Более того, извинения актера прозвучали слишком поздно. Как стало известно из эфира программы "Соловьев Live", близкие Захарова их отвергли.

При этом больше всего Добровинского шокировало то, что касается ожиданий близких погибшего курьера от исхода дела. Специалист поведал, что спрашивал у семьи Захарова, какого наказания они хотели бы для Михаила Ефремова. Потерпевшая сторона заверила, что полностью полагается на решение суда.

Кроме того, от Александра Добровинского стало известно, что на него и на его клиентов выливается огромное количество негатива от людей, поддерживающих Михаила Ефремова. Специалист признался, что из-за такого давления складывается ощущение, будто бы семья погибшего Сергея Захарова виновата в случившемся.

Автор: 14 июня 2020, 11:06 Источник: YouTube ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Михаил Ефремов и другие утомленные солнцем звезды

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Добровинский - мастер все передергивать. Даже те, кто поддерживает Ефремова и его семью, сожалеют о случившемся и скорбят по поводу гибели безвинного человека. Все они осознают, что Ефремов совершил страшное преступление. Но поддерживать его в этой трагической ситуации они не перестанут. А иначе зачем нужны друзья, если они в тяжёлые минуты тебя покидают.
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