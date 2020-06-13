"Самые беспощадные слова": Виторган об извинениях устроившего смертельное ДТП Ефремова

Михаил Ефремов сказал, что теперь не понимает, как дальше жить. Актер уверен – за убийство человека его не простят, однако он все равно принес извинения. Михаил Олегович готов оказать какую-либо помощь семье погибшего, если, конечно, они ее примут. Артист отметил, что это не попытка откупиться, а попытка искупить свою вину.
Максим Виторган в своем инстаграм-аккаунте прокомментировал видеообращение своего коллеги. По мнению актера, Ефремов не сказал ничего особенного, поскольку ничего другого в данной ситуации сказать невозможно. "Я знал, что это будут самые простые, самые честные, самые беспощадные к себе слова. Мне нечего к ним добавить", – написал Максим.
Виторган также отметил, что своим поступком Михаил Олегович дал фальшивую возможность другим людям почувствовать себя более совершеннее.
Напомним, вечером 8 июня в центре Москвы произошло смертельное ДТП по вине Михаила Ефремова. Актер, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сел за руль своего автомобиля. На Садовом кольце артист выехал на встречную полосу и врезался в небольшую грузовую машину, водитель которой умер от полученных травм спустя несколько часов.
На данный момент Ефремов находится под домашним арестом. Пока идет следствие. Первые судебные слушания состоятся, вероятно, в августе.
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