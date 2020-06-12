Ефремов отказался извиняться перед семьей погибшего в аварии

После смертельного ДТП к Михаилу Ефремову теперь повышенное внимание. 11 июня возле квартиры актера дежурила целая толпа журналистов, чтобы услышать от него комментарий по поводу случившейся аварии. Однако актер хранит молчание.

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