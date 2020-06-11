Борисова жаждет сурового наказания для Ефремова

Телеведущая Дана Борисова жаждет сурового наказания для актера Михаила Ефремова. Знаменитость убеждена, что артист должен быть наказан по всей строгости закона.
По мнению Борисовой, суду не следует брать во внимание звания заслуженного артиста России, которое когда-то присудили Ефремову. При этом ведущая выразила сочувствие актеру, поскольку не понаслышке знает о том, что такое пагубная зависимость, пишет РИА ФАН.
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