Из-за роковой ошибки Ефремова могут серьезно пострадать другие знаменитости

Знаменитый адвокат Сергей Жорин высказал предположение, что из-за дела со смертельным ДТП Ефремова могут пострадать другие знаменитости. Уточняется, что речь идет именно о судопроизводстве касательно сбыта наркотиков.
По мнению Жорина, Ефремов вряд ли покупал психотропные вещества сам. Адвокат отметил, что актер крутится в "звездной тусовке", поэтому не исключено, что его угостил кто-то из тех, кто знаменит на всю страну, передает "Царьград". По этой причине правоохранители могут выйти на след представителя российского шоу-бизнеса.
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