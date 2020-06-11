Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Дочь Ефремова облила помоями наживающегося на чудовищной трагедии Малахова

Дочь Ефремова облила помоями наживающегося на чудовищной трагедии Малахова

Андрей Малахов. Кадр youtube.com
После того как Михаил Ефремов совершил смертельную аварию, на его семью обрушился шквал предложений поучаствовать в популярных программах на ТВ. Дочь актера крайне негативно отреагировала на попытки привлечь ее к черному пиару.

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В своем твиттер-аккаунте Анна Мария опубликовала переписку с шеф-редактором телеканала "Россия-1", который пытается уговорить ее дать интервью. Продюсеры уже заманили в одно из шоу мать девушки, Ксению Качалину.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Некогда талантливой актрисе, которая сейчас спивается, пообещали сделать ремонт и привести в порядок внешность, чтобы та смогла начать жизнь с чистого листа. Анна Мария заявила, что не хочет общаться и контактировать с родительницей.

Дочь Ефремова в грубой форме отреагировала на приглашения редактора, а также прошлась по личности Андрея Малахова. "А, чуть не забыла. Малахов, который у вас работает, – ***. Так ему от меня и передайте", – написала она.

Анна Мария уверена, что добро, которое пообещали ее матери, делается исключительно ради пиара. Девушка отметила, что не собирается общаться с журналистами "России-1" особенно после того, что они о ней наговорили.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)


Однако же редактор программы попытался продавить дочь Ефремова, напомнив, что та принимала участие в передаче Леры Кудрявцевой. "Вы там говорили о маме, это было действительно трогательно. Пожалуйста, не будьте так категоричны", – пишет сотрудник телеканала. В ответ девушка предложила авторам программы пообщаться со своей совестью.

Автор: 11 июня 2020, 20:20 Источник: Твиттер ✓ Надежный источник
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