Вот это поворот: 19-летняя дочь Ефремова сообщила о детях

Еще до той страшной аварии, в которой по вине Михаила Ефремова погиб человек, его юная дочь Анна Мария дала ряд интервью. Репортеры пообщались с девушкой после того, как она сообщила о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

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