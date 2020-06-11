Нищий Гоген Солнцев сбежал из Москвы

Гоген Солнцев переживает не лучшие времена. Несмотря на то, что режим самоизоляции наконец закрыли, работы у шоумена нет.

Из-за безденежья Гоген Солнцев вместе с женой-пенсионеркой Екатериной Терешкович и подругой Лидией вынужденно уехал из Москвы. Шведская семья поселилась на даче. Гоген объяснил, что никогда не зарабатывал миллионы, а его публикой были простые люди. В результате, ему ничего не удалось отложить, он все тратил на свои шикарные концертные костюмы и театр.

"С хлеба на воду пока не перебиваемся. Но мы с Катей на грани нищеты. Мы съели все запасы. Никаких деликатесов себе не позволяем. Покупаем только самое необходимое: картошку, макароны, гречку", – сообщил Гоген.

Трио решило заняться огородничеством. Солнцев рассказал, что они разбили грядки, посадили картошку, кабачки, лук, морковь. Кроме этого Лидия увлеклась животноводством: купила козу и десять курочек. Так что теперь на столе всегда есть молоко и яйца.

А еще, чтобы заработать, Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович начали продавать личные вещи. "Например, Катины куклы. У нее их очень много. Берут их, конечно, не очень хорошо. Выручили всего 1200 рублей", – констатировал Гоген.

Не исключено, что семье придется сдавать квартиру в Москве. "Хотя бы на лето. Хоть какие деньги, но все равно будут", – объяснил шоумен.

Ранее Екатерина Терешкович пыталась заработать благодаря интимным чатам. Причем делала это вначале втайне от мужа. А когда Гоген об этом узнал, то ему стало плохо. "Мне стали присылать ее "оголенные" фотографии, которые оказались в Сети. На снимках она показывает свои си*** какому-то мужику. Я был в бешенстве. Конечно, не обошлось без драки", – рассказал в интервью Гоген Солнцев.

От расстройства у него даже давление подскочило. Откачивала его подруга Лидия. Гоген Солнцев пытался образумить супругу, говоря, что над ней все смеются, поскольку грудь в силу возраста потеряла форму и выглядит непрезентабельно. К тому же шоумену не хочется, чтобы посторонние видели его жену без одежды.