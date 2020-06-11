Судмедэксперты прокомментировали известие о попытке самоубийства Ефремова

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Михаил Ефремов мог совершить попытку самоубийства после чудовищной аварии, которая произошла по вине актера. На его теле обнаружили багровые раны.
Утром 9 июня домой к Ефремову приезжали сотрудники скорой помощи, которые, в свою очередь, вызвали психиатров. Михаил Олегович уверял, что ничего не помнит, поэтому не может сказать точно – мог ли он покончить с собой.
Завкафедрой судебно-медицинской экспертизы Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Юрий Пиголкин объяснил, что раны появились во время аварии. Из-за резкого торможения сработали ремни безопасности, которые жестко зафиксировали Ефремова на месте.
Кандидат медицинских наук Эдуард Туманов и вовсе удивился, что артист смог проехать столько времени. Судя по тому, насколько пьян был Ефремов, он вполне мог устроить аварию практически сразу, как сел за руль.
Напомним, пьяный Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центр Москвы 8 июня. Актер выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль, водитель которого скончался через несколько часов от полученных травм. Таганский суд решил, что артист должен находиться два месяца под домашним арестом, пока идет следствие.
Популярные темы форума
Виталиночка стала копией 🐞 Монро ?
Русские
Зачем Путин меняет Конституцию?
Почему у Путина снизился рейтинг?
Зачем Путин меняет конституцию(продолжение не моей темы)
Почему женщина становится страшная
Кто такой Клава??
а вы будете голосовать?
Я буду голосовать ". За!". И никто мне не указ!
Ефремов ДТП