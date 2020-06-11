Стало известно о нарушении взятым под стражу Ефремовым запрета

В Сети появилась информация о том, что актер Михаил Ефремов, вероятно, нарушил условия домашнего ареста. Знакомый артиста сообщил СМИ, что подсудимый зарегистрировался в "Телеграме". Источник заверил, что узнал об этом из полученного уведомления. Стоит отметить, что устроившему ДТП с летальным исходом Михаилу запрещено пользоваться интернетом, пишет НСН.
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