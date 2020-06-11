Муж Бородиной удивил словами о разводе

Бизнесмен уехал кататься на квадроцикле и вернулся через час весь грязный. Снимком он поделился в своем инстаграм-аккаунте. Поклонники заметили, что спасти белоснежную футболку от Givenchy вряд ли удастся.
Избранник Ксении Бородиной пошутил на тему своего внешнего вида. "Я, конечно, еще домой не заходил, но что-то мне подсказывает, что сегодня еще одна пара шоубиза разойдется!" – написал предприниматель.
Отметим, что телеведущая очень любит чистоту. Семья живет в загородном доме, куда переехала в прошлом году. Звезда "Дома-2" долго делала ремонт, выбирая лучшие отделочные материалы.
Напомним, что Ксения Бородина и Курбан Омаров уже были на грани развода. Вскоре после рождения их дочери Теоны теледива уличила мужа в измене и выгнала из дома. Через несколько месяцев они вновь стали общаться и помирились.
Популярные темы форума
Виталиночка стала копией 🐞 Монро ?
Русские
Зачем Путин меняет Конституцию?
Почему у Путина снизился рейтинг?
Зачем Путин меняет конституцию(продолжение не моей темы)
Кто такой Клава??
Почему женщина становится страшная
а вы будете голосовать?
Ефремов ДТП
Не хочу большой бюст!