Муж Бородиной удивил словами о разводе

Супруг Ксении Бородиной сделал то, что, по его мнению, может спровоцировать их расставание. Курбан Омаров совершил сразу несколько "преступлений".



Бизнесмен уехал кататься на квадроцикле и вернулся через час весь грязный. Снимком он поделился в своем инстаграм-аккаунте. Поклонники заметили, что спасти белоснежную футболку от Givenchy вряд ли удастся.

Избранник Ксении Бородиной пошутил на тему своего внешнего вида. "Я, конечно, еще домой не заходил, но что-то мне подсказывает, что сегодня еще одна пара шоубиза разойдется!" – написал предприниматель.

Отметим, что телеведущая очень любит чистоту. Семья живет в загородном доме, куда переехала в прошлом году. Звезда "Дома-2" долго делала ремонт, выбирая лучшие отделочные материалы.

Напомним, что Ксения Бородина и Курбан Омаров уже были на грани развода. Вскоре после рождения их дочери Теоны теледива уличила мужа в измене и выгнала из дома. Через несколько месяцев они вновь стали общаться и помирились.

