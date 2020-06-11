Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Муж Бородиной удивил словами о разводе

Муж Бородиной удивил словами о разводе

Ксения Бородина с супругом. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруг Ксении Бородиной сделал то, что, по его мнению, может спровоцировать их расставание. Курбан Омаров совершил сразу несколько "преступлений".
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Бизнесмен уехал кататься на квадроцикле и вернулся через час весь грязный. Снимком он поделился в своем инстаграм-аккаунте. Поклонники заметили, что спасти белоснежную футболку от Givenchy вряд ли удастся.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Избранник Ксении Бородиной пошутил на тему своего внешнего вида. "Я, конечно, еще домой не заходил, но что-то мне подсказывает, что сегодня еще одна пара шоубиза разойдется!" – написал предприниматель.

Отметим, что телеведущая очень любит чистоту. Семья живет в загородном доме, куда переехала в прошлом году. Звезда "Дома-2" долго делала ремонт, выбирая лучшие отделочные материалы.

Напомним, что Ксения Бородина и Курбан Омаров уже были на грани развода. Вскоре после рождения их дочери Теоны теледива уличила мужа в измене и выгнала из дома. Через несколько месяцев они вновь стали общаться и помирились.

Автор: 11 июня 2020, 11:46 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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На зависть хейтерам: райский отдых Бородиной и ее мужа-бизнесмена

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