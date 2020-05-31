Мат и крики: Бородина поделилась странными методами "воспитания" мужа

Отношения ведущей шоу "Дом-2" и бизнесмена Курбана Омарова часто обрастают слухами. Дело в том, что сама Ксения Бородина крайне редко рассказывает поклонникам о своей семье и не делится подробностями личной жизни.

Несмотря на всю скрытность телеведущей, в интернете появились предположения о том, что Ксения Бородина повышает голос на своего мужа и эмоционально решает конфликтные ситуации.

В этом году звездная пара собирается отпраздновать 5-ю годовщину свадьбы. Поклонники Бородиной отмечают, что за эти несколько лет их отношения переживали многие. Как и многие пары, Ксения и Курбан время от времени ссорятся.

Телеведущая не скрывает, что она требовательна к каждому члену семьи. В одном из интервью Ксения призналась, что считает себя строгой и рассудительной мамой для своих детей. Но позже выяснилось, что Бородина любит воспитывать и мужа. В своих инстаграм-историях Бородина поделилась с подписчиками картинкой, на которой было подробно написано, как люди тех или иных знаков зодиака решают конфликты.

Благодаря картинке выяснилось, что звезда повышает тон и использует нецензурную брань в ссорах, а Курбан только в самом начале конфликтной ситуации ведет себя вспыльчиво.

Бородина написала, что данное определение полностью отражает их совместную жизнь. Девушка намекнула на то, что рыбам и девам тяжело ужиться вместе, так как их взгляды на жизнь не всегда совпадают.