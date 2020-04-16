"Специально": Бородина сделала заявление об изменах мужа

Ксения Бородина рассказала о ненавистниках и завистниках, которые чуть не разрушили ее семью. Телеведущая считает, что их с супругом Курбаном Омаровым специально настраивали друг против друга.



Звезда уверена, что муж ей не изменял. Несмотря на козни врагов, паре удалось помириться и забыть про обиды. В своем инстаграм-аккаунте она заявила, что измены ее избранника, о которых говорилось в 2016 году, не были доказаны.

По мнению ведущей шоу "Дом-2", в свое время ей не хватило мудрости, чтобы сразу определить ложь и провокацию. Она призналась, что в разгар скандала целых три месяца вообще не общались.

По словам Ксении Бородиной, ее специально накручивали, высылая какие-то "доказательства", которые не подтвердились. Она заверила, что если бы можно было что-то изменить, она не стала бы выносить сор из избы.

По мнению теледивы, многие современные звезды специально пиарятся на разводах. Ксении Бородиной это кажется диким. Сама она после того конфликта с мужем старается не привлекать внимание к семейным проблемам.



В настоящее время Ксения Бородина и Курбан Омаров уединились на карантине из-за пандемии коронавируса. Самоизоляция лишь доказала ведущей, как сильно она любит супруга. Она призналась, что сейчас они с мужем вообще не ссорятся. "Нам нравится быть вместе", – заключила знаменитость.