"Его нет с нами": Кожевникова убита страшной трагедией

Мария Кожевникова высказалась о смертельном ДТП в Москве, устроенном пьяным Михаилом Ефремовым. Она пожелала семье погибшего душевных сил.

В инстаграм-аккаунте актриса рассказала собственную историю, связанную с последствиями чрезмерного употребления алкоголя. Она призналась, что всегда считала спиртное злом.

По словам Марии Кожевниковой, ее близкого друга насмерть сбила машина. В тот злополучный вечер он выпившим переходил улицу и попал под автомобиль.

"Его нет с нами, и я до сих пор мысленно с этим не сжилась", – призналась знаменитость. По словам артистки, виновным признали водителя, но у ее знакомого могла быть другая реакция, если бы не алкоголь.

Мария Кожевникова выразила сочувствие и семье погибшего, и Михаилу Ефремову. При этом она подчеркнула: перед законом все должны быть равны, и актер должен понести наказание.

Звезде жаль, что Ефремов не смог справиться с пагубной зависимостью. Еще больше она сожалеет о том, что родные водителя фургона потеряли главу семьи.

Напомним, что вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный грузовой фургон. Водитель ВАЗа погиб. Экспертиза показала, что актер был пьян. Кроме того, в его крови обнаружили следы наркотиков.