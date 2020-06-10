Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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"Его нет с нами": Кожевникова убита страшной трагедией

Мария Кожевникова. Фото: Igor Primak/Russian Look/www.globallookpress.com
Мария Кожевникова высказалась о смертельном ДТП в Москве, устроенном пьяным Михаилом Ефремовым. Она пожелала семье погибшего душевных сил.
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В инстаграм-аккаунте актриса рассказала собственную историю, связанную с последствиями чрезмерного употребления алкоголя. Она призналась, что всегда считала спиртное злом.

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Мария Александровна Кожевникова актриса, певица, депутат Госдумы

 Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

По словам Марии Кожевниковой, ее близкого друга насмерть сбила машина. В тот злополучный вечер он выпившим переходил улицу и попал под автомобиль.

"Его нет с нами, и я до сих пор мысленно с этим не сжилась", – призналась знаменитость. По словам артистки, виновным признали водителя, но у ее знакомого могла быть другая реакция, если бы не алкоголь.

Мария Кожевникова выразила сочувствие и семье погибшего, и Михаилу Ефремову. При этом она подчеркнула: перед законом все должны быть равны, и актер должен понести наказание.

Звезде жаль, что Ефремов не смог справиться с пагубной зависимостью. Еще больше она сожалеет о том, что родные водителя фургона потеряли главу семьи.

Напомним, что вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный грузовой фургон. Водитель ВАЗа погиб. Экспертиза показала, что актер был пьян. Кроме того, в его крови обнаружили следы наркотиков.

Автор: 10 июня 2020, 11:12 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалисту Ефремову – 55

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