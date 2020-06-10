Устроившего смертельное ДТП Ефремова взяла на контроль прокуратура

Прокуратура Центрального административного округа проконтролирует соблюдение Михаилом Ефремовым домашнего ареста и других запретов и ограничений, наложенных судом, передает RT. Следить за актером будут специальные должностные лица.
Напомним, что поздним вечером 8 июня автомобиль Jeep Grand Cherokee вылетел на полосу встречного движения на Садовом кольце в Москве и протаранил грузовой фургон LADA. За рулем внедорожника находился заслуженный артист России Михаил Ефремов. Он был сильно пьян. Экспертиза выявила, помимо следов алкоголя, признаки употребления наркотиков.
Фургоном управлял 57-летний житель Рязанской области Сергей Захаров, работавший в Москве курьером. От полученных травм мужчина скончался в больнице. У него остались жена, двое детей и пожилая мать.
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