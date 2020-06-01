Затравили: беременная пышка из "Дома-2" хочет уйти с проекта

Звезда шоу "Дом-2" пожаловалась поклонникам на постоянные нападки злопыхателей. Саша Черно решилась на крайние меры.

Хейтеры постоянно критикуют семью девушки, выражают недовольство и отпускают насмешки по поводу ее веса. Находящаяся на последних месяцах беременности Саша Черно заявила в "Инстаграм", что хочет обратиться в правоохранительные органы, чтобы наказать их. "Надо раз и навсегда покончить с этим", – отметила участница шоу "Дом-2".

Она спросила у фолловеров, как написать заявление в полицию, поскольку ненавистники порочат ее честь и достоинство. Черно рассказала, что недоброжелатели создали ее "антифан" еще осенью. Саша с ними уже боролась – жаловалась в службу поддержки соцсети. Однако хейтеры продолжили свое мерзкое дело.

Подписчики посоветовали девушке обратиться к стражам порядка. "Как сделать так, чтобы эту группу навсегда заблокировали, без возможности восстановления? На какие законы опираться?" - спросила звезда шоу "Дом-2" у фолловеров.

Саша Черно уже подумывает об уходе из шоу "Дом-2". Она пояснила, что на проекте их с Иосифом Оганесяном часто пытаются выставить в невыгодном свете как скандалистов.