"Таскала косметику, золото": беременная пышка из "Дома-2" рассказала о воровстве на проекте

Беременная звезда телестройки сообщила в своем инстаграм-аккаунте, что подобные инциденты происходили на острове. По ее словам, воровку убрали одним днем.
"Долгое время девушка таскала косметику, золото", – поделилась Саша Черно. Ее выследили с помощью видеокамеры. Участница шоу "Дом-2" вытащила из кошелька Андрея Шабарина десять тысяч долларов.
Звезда телестройки, известная пышными формами, поделилась и сокровенным. Она отметила, что с родителями Иосифа Оганесяна не враждует, но и теплых отношений между ними нет. Саша не может простить родным супруга то, что они подговаривали мужчину бросить ее беременную и плохо отзывались о близких Черно.
Ранее стало известно, что семейные пары смогли вернуться с Сейшельских островов на московскую площадку шоу "Дом-2". В их числе были и Черно с Оганесяном. Как писали "Дни.ру", по прилете в Россию участников проекта поместили на обязательный карантин. Больше всех на родину рвалась Саша Черно, ведь в июле звезде шоу "Дом-2" предстоит рожать.
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