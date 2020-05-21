"Никуда не деться": беременная Саша Черно взвыла в "красивой клетке"

Супруги вернулись с Сейшельских островов в Москву, на периметр телестройки. Однако их ждал неприятный сюрприз – за время их отсутствия на съемочной площадке был проведен ремонт, который Саше Черно и Иосифу Оганесяну не понравился.
В жилье пары изменили все. Глава семьи отметил, что является приверженцем "чего-то обычного, незаурядного". По словам мужа Саши Черно, теперь ему некомфортно находится в их комнате.
Беременную звезду шоу "Дом-2" беспокоит то, что им теперь некуда ставить люльку для будущего сына. К слову, Саша Черно больше остальных участников телестройки рвалась на родину. Рожать ей предстоит уже в июле.
Участница реалити-шоу заявила, что больше никогда не вернется на Сейшелы. Она жаловалась, что зависла в чужой стране на неопределенный срок, а медицины там "толком никакой". "А я как в красивой клетке, в парилке, и никуда не деться", – буквально взвыла Саша Черно.
Впрочем, девушка старается сохранять оптимизм. В ближайшее время звезда шоу "Дом-2" собирается изменить дизайн комнаты и по-своему ее обустроить.
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