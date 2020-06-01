Заворотнюк поведала о своем питании во время борьбы с болезнью

Анастасия Заворотнюк, которая уже год лечится от рака мозга, редко делает какие-либо публикации в своем инстаграм-аккаунте. Иногда актриса отвечает поклонникам и коллегам. В последнее время в социальной сети стала активна ее дочь Анна. Девушка приобрела не меньшую популярность.
Впервые за долгое время наследница Анастасии поделилась снимком завтрака. В кадре запечатлены аппетитные блинчики, посыпанные сахарной пудрой, и малина. Для красивой композиции девушка положила на тарелку цветы. В комментариях дочь Заворотнюк пожелала всем хорошего дня.
Пользователи Сети охотно отреагировали на публикацию Анны. Они пожелали девушке отличного настроения, а ее матери – скорейшего выздоровления. "Каждодневной, уверенной победы над всеми катаклизмами", "Завтрак принцессы Жасмин", "Будьте здоровы все!" – написали подписчики.
Напомним, недавно о состоянии Анастасии Заворотнюк рассказала Наташа Королева. Что связывает звезду сериала "Моя прекрасная няня" и певицу, ранее писали "Дни.ру".
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