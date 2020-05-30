"Вопреки всем бедствиям": преобразившаяся дочь Заворотнюк поделилась радостью

Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" долгое время была предметом доброй зависти поклонников – у красавицы актрисы есть любящий муж и замечательная дочка. Но все изменилось, когда врачи обнаружили рак у Анастасии Заворотнюк. Сегодня ее дочь решила поделился личными переживаниями. Девушка обновила контент на своей странице в "Инстаграм": выложила яркий летний видеоролик и сопроводила его жизнеутверждающей надписью.
"Вопреки всем земным бедствиям природа ликует и празднует, сирень цветет и жизнь продолжается", – написала дочь Заворотнюк. На новом ролике она предстала в легкой летней одежде. Волосы девушки собраны в аккуратную косичку. Она радуется каждому новому дню и не собирается унывать. Анна Заворотнюк снялась на фоне пышного куста сирени и продемонстрировала профиль, как две капли воды похожий на профиль любимой россиянами теленяни.
Свежий пост порадовал подписчиков, они отметили невероятную красоту дочери Заворотнюк и пожелали сил и терпения звездному семейству. "Обожая сирень! Анечка, Вы такая красивая! Здоровья всей Вашей замечательной семье!", "Вы красавица, желаю вашей семье здоровья и ангела хранителя", "Да, Анечка, жизнь продолжается!", – подбадривают свою любимицу поклонники.
Напомним, осенью прошлого года появились первые слухи о болезни артистки, и уже тогда внимательные фанаты подозревали рак у Анастасии Заворотнюк. Сегодня доподлинно известно, что знаменитость борется с онкологическим заболеванием. О болезни любимицы публики доложили даже первому лицу государства Владимиру Путину.
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