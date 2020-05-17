Соседка раскрыла подробности состояния онкобольной Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" пошла на поправку. По словам специалиста клиники, где лечится артистка, результаты превзошли ожидания. Сейчас Анастасия Заворотнюк находится дома.
Коллега знаменитости призналась, что была рада услышать добрые вести. "Говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья", – рассказала Наташа Королева в программе "Привет, Андрей!" на "России 1".
Певица отметила, что их с Анастасией Заворотнюк связывают не только дружеские, но и рабочие отношения. Они вместе снимались в сериале "Моя прекрасная няня". Оказывается, до того, как начались съемки, главную роль предлагали сыграть именно Наташе Королевой. Однако ей пришлось отказаться, поскольку она тогда только родила сына Архипа.
Напомним, Анастасия Заворотнюк больна раком мозга. Родственники актрисы практически не выходят на связь с поклонниками и не сообщают подробностей о ее состоянии.
Как писали "Дни.ру", российские ученые сделали важное открытие, которое поможет вылечить рак у Анастасии Заворотнюк. Они научились уничтожать злокачественные опухоли с помощью вирусов. О перспективной технологии директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров сообщил президенту Владимиру Путину.
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