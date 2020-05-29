Жена нанесла неожиданный удар Жигунову после его ухода к копии Заворотнюк

Неприятности так и сыплются на голову Сергея Жигунова. А тут еще добавила проблем его жена Вера Новикова.

Жизнь Сергея Жигунова круто изменилась после того, как он взял в одном из банков многомиллионный кредит. Вернуть сумму вовремя актер не смог. Жигунов потерял практически все имущество – оно ушло с молотка.

За минувший год звезда лишилась квартиры в Москве, дома и земельного участка в Подмосковье, бани и гаража. Однако вырученных средств не хватило, чтобы выплатить долг. Тогда был наложен арест на личные вещи артиста, которые он оставил в апартаментах на Мосфильмовской улице.

Сергей с таким поворотом событий категорически не согласен. Актер апеллировал во все возможные инстанции и написал заявление на пристава, который, по его мнению, не по правилам провел процедуру. Суд не спешил удовлетворить требование Жигунова, и тот подал новую жалобу. Заседание назначено на 4 июня.

А тут еще неожиданный удар артисту нанесла его супруга Вера Новикова. Пару месяцев назад фемида встала на сторону Сергея Жигунова в деле о дележке с женой последней московской квартиры. Однако в начале мая Новикова донесла необходимые документы. Рассмотрение состоится 16 июня.

Сейчас Сергей Жигунов живет с новой возлюбленной Викторией Ворожбит в загородном доме в Абрамцево. Как утверждают наблюдательные фанаты, она удивительно похожа на его бывшую любовницу, звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк. Впрочем, Ворожбит чем-то напоминает и супругу актера.

Напомним, что в свое время Сергей Жигунов развелся с женой ради Анастасии Заворотнюк. А когда расстался с актрисой, вернулся к Вере Новиковой и снова на ней женился. Теперь Жигунов увлекся другой женщиной и опять оставил супругу.