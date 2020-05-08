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Наталия Гулькина откровенно об Анне Семенович: Я ревновала и обижалась

Анна Семенович и Наталия Гулькина. Фото: Дни.ру
Наталия Гулькина приняла участие в шоу "Маска" в качестве приглашенного гостя. Однако из-за пышной груди ее перепутали с Анной Семенович. По этому поводу артистка сильно расстроилась.
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Наталия Гулькина приняла участие в телепроекте канала НТВ еще в апреле, однако до сих пор общественность не может опомниться от ее фееричного выступления. Артистка так преобразилась, что ее никто не узнал. Члены жюри и вовсе решили, что перед ними сексапильная Анна Семенович.

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 Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

Это обстоятельство несколько опечалило звезду группы "Мираж". "Моя грудь всю жизнь получала комплименты, но, так как у нас любят продвигать одних и тех же артистов, вся страна в полной уверенности, что, кроме как у Семенович, груди ни у кого нет. На этом фоне, признаюсь, я немного ревновала и обижалась, думала: "Ну как же так, и у меня есть "достоинства", причем все свое, натуральное", – поделилась эмоциями Наталия Гулькина.

Тем не менее, по признанию певицы, она рада, что на ее грудь все же обратили внимание. "Так что можно сказать, что это комплимент для меня", – констатировала артистка. Сейчас, впрочем, ни о каких выступлениях и речи не идет из-за режима самоизоляции, введенного в связи с пандемией коронавируса.

На карантине Наталия Гулькина сидит вместе с дочкой и ее возлюбленным. Втроем они не скучают. По словам Наталии Гулькиной, у них много настольных игр для развлечений. А еще они смотрят сериалы. "На самом деле скучать не приходится, время летит так быстро, а дел не убавляется, плюс ко всему нужно уделять внимание и ухаживать за нашими домочадцами", – призналась исполнительница.

Наталия Гулькина с детства любила животных. Когда она была ребенком, подбирала с улицы собак и отводила их домой. Бабушка позволяла ей покормить приемышей, а потом просила отнести их туда, откуда взяла. Когда Наталия Гулькина выросла, у нее сменилось несколько собак разных пород. Сейчас у нее кошки.

"Мне их подарили. Я не ожидала, что смогу так привязаться к кошкам, всегда думала, что люблю только собак. Говорят, что от кошек появляется некий запах в квартире. Это все стереотипы, так же, как и то, что артисты все богатые. Никакого запаха в квартире, как и богатства, нет", – сообщила певица. А еще у нее есть конь, ей его тоже презентовали, правда, живет он в Уссурийске.

Автор: 8 мая 2020, 16:35 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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Сверкнувшую трусами Седокову перепутали с Семенович

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