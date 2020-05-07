Стало хуже: лекарства не помогли тяжелобольному критику Аллы Пугачевой

Сергей Соседов на протяжении нескольких недель борется с тяжелым недугом. Даже антибиотики не помогли музыкальному критику.

Недомогание Сергей Соседов почувствовал еще в конце марта. Тогда у него страшно заложило нос, не помогали даже сильные сосудосуживающие препараты. К этому добавились кашель, общая слабость и непонятные красные пятна на руках, которые периодически зудели. Немного поднялась температура.

Музыкальный критик предположил, что причина недомогания в банальной аллергии. Она регулярно мучает его весной. Вот только антигистаминные средства не полностью помогли. Благодаря им исчезли пятна на руках, но странный насморк только усилился. "Вообще, у меня было ощущение, что мой организм превратился в большой комбинат по производству мокроты", – пожаловался Сергей Соседов.

В итоге, он отправился к платному врачу в Институт аллергологии и клинической иммунологии. Прием длился более часа. Как отметил сам музыкальный критик, за это время он успел рассказать почти всю свою жизнь. А также были назначены всевозможные анализы.

В итоге, оказалось, что Сергей Соседов на фоне сниженного иммунитета подхватил инфекцию – "какой-то энтерококк". В качестве лечения ему прописали антибиотик и иммуномодулирующие препараты. Однако музыкальному критику стало хуже.

Тогда Сергей Соседов обратился за помощью к народной медицине. "Принимаю отвар солодки и капли грудного эликсира, жидкий витамин Д и пью в течение дня настой лаврового листа", – цитирует музыкального критика "Собеседник". Он отметил, что результат уже есть – ему стало гораздо лучше.

Теперь он пытается понять, что за напасть сразила его здоровье. Сергей Соседов предположил, что всему банальный сглаз. Он уверен, что особенно его не любят в шоу-бизнесе, ведь периодически ему приходится давать нелестные оценки "его фальшивым героям". "А глаз, мне сдается, там у каждого второго плохой", – заявил Сергей Соседов.

Музыкальный критик считает, что у той же Аллы Пугачевой, фанатом которой он был, но потом разочаровался, есть основания навести на него порчу. "В свое время я писал о ней много восторженных рецензий, был преданным поклонником, – говорил в интервью он. – А после программы 2010 года "Сны о любви" мое отношение к ней резко изменилось. Я был просто оскорблен ее отвратительным репертуаром, голосом. Все, что она делает сегодня, – халтура без энергетики".

