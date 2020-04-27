"Это неизлечимо": критик Аллы Пугачевой жутко себя чувствует

Музыкальный критик Сергей Соседов дал откровенное интервью. Мужчина, называвший себя когда-то самым преданным поклонником Аллы Пугачевой, признался, что у него серьезные проблемы со здоровьем.

Когда Сергей Соседов был гостем шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", он признался, что Алла Пугачева стала главным разочарованием его жизни. Когда-то он был ее самым преданным поклонником, знал все песни наизусть, не пропускал ни одного выступления Примадонны. Теперь музыкальный критик убежден, что Пугачева испортилась. Соседов считает, что она допустила колоссальную ошибку – вовремя не ушла.

"Пугачева еле дышит, на это невозможно смотреть. Артисты должны показывать себя тогда, когда они в лучшей форме, чтобы их запомнили на пике успеха, – категорично заявил Сергей. – У нее уже давно нет голоса, это не пение. Сегодня так любой споет с улицы. В 70 лет певица не обрела ни мудрости, ни доброты, ничего!"

Впрочем, Соседов уже не говорит о Примадонне. Его заботит собственное самочувствие, которое оставляет желать лучшего. Сначала образовалась пяточная шпора, которая не давала ходить. А теперь проявилась сильнейшая аллергия на цветение деревьев. Состояние музыкального критика день ото дня ухудшается, но самое страшное впереди – береза еще не зацвела. "Это неизлечимо", – обреченно заявил Сергей.

Он признался, что за помощью к медикам обращаться с не стал. Соседов принимает специальные таблетки, однако, по его словам, пользы от них мало. "Нос забит, постоянно першит в горле. Состояние жуткое!" – цитирует музыкального критика "Собеседник".

Сергей соблюдает постельный режим, пытаясь свыкнуться со своим состоянием. Он надеется, что в конце мая аллергия пойдет на спад. "Как я уже говорил, у меня аллергия на жизнь", – умудряется иронизировать в таком непростом положении музыкальный критик.