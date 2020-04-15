"Никакого спасения нет": с критиком Соседовым случилось несчастье

Несколько дней назад музыкальному эксперту стало плохо: у него появились насморк и кашель. Кроме того, ему было трудно дышать. Сначала Сергей Соседов подумал, что это обычная простуда, однако после визита к врачу он узнал истинную причину.
"У меня сезонная аллергия. Эта история повторяется у меня уже второй год", – поделился он. Критик отметил, что сильную аллергическую реакцию у него вызывает цветение березы и ольхи, поэтому весенние месяцы являются для него самыми тяжелыми.
Сергей Соседов с иронией называет свою болезнь аллергией на жизнь. "Никакого спасения нет. Я пью таблетки, но они не помогают", – цитирует его издание "Собеседник". Когда критику предстоят важные съемки, то он делает себе укол. Однако, к сожалению, часто использовать препарат нельзя, так как он опасен для организма.
Ранее музыкальный эксперт признался, что страдает от сильных болей при ходьбе. У него образовалась пяточная шпора в результате разрастания соединительной и костной тканей. "Пятка болит так, что не передать словами. Порой начинаю резко хромать. Я мучаюсь, это просто безумие!", – заявил Сергей Соседов.
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