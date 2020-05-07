"Она выработала во мне злость": Янковский откровенно о критическом отношении Шукшиной

Свою первую главную роль Мария Шукшина получила в фильме "Американская дочь" благодаря, по слухам, роману с Кареном Шахназаровым. Впоследствии режиссер не отрицал, что у них с Марией Шукшиной были любовные отношения, якобы даже чуть не дошло до свадьбы. Однако связь закончилась вскоре после того, как картина вышла на экраны.
Говорят, что у Марии Шукшиной тяжелый характер. Якобы на съемках фильма "Индиго" она не могла скрыть своего раздражения в адрес исполнителя главной роли Ивана Янковского. 19-летний дебютант изображал лидера подростков, обладающих необычными способностями. Мария Шукшина играла директора школы.
Впоследствии Иван Янковский рассказал, как именитая коллега стала отпускать в его адрес колкие замечания. "Пару раз Мария Васильевна сказала мне, что, "если бы я был ее сыном, она бы давно меня убила". На самом деле своим критическим отношением она выработала во мне злость, которая мне помогла сыграть роль в фильме "Индиго", – цитирует артиста "Экспресс газета".
Вообще, по слухам, на съемках Мария Шукшина сохраняет полнейший нейтралитет, стоит особняком. Якобы время между дублями она проводит одна в вагончике, куда ей приносят еду. Когда она работала над картиной "Уходящая натура" в Минске, вся съемочная группа говорила о высокомерии и нелюдимости Шукшиной, компетентно сообщает издание.
Недавно актриса обвинила создателей различных шоу в том, что те платят своим героям. Вот только Мария как-то упустила, что и сама давала интервью за деньги. Бывший редактор отдела культуры газеты "Трибуна" Илона Егиазарова рассказала, как Мария Шукшина откровенно назвала сумму за то, чтобы поговорить с репортерами – более 100 тысяч рублей. "Она сказала, что не может позволить себе просто так давать интервью, потому что ей нужно кормить детей", – пояснила Егиазарова.
Популярные темы форума
Слушайте, вы тут врачиху обсудили, а откуда у Петросянцев несметное богатство в виде шикарных квартир, машин, старинных картин и книг? Понятное дело артисты, но не до такой же степени.
Малышева графиня российская!
Саша Петров фильм
Откуда у Малышевой дворец. Продолжение
Вонь
А вот если давление долго не падает, то шо? Корона?
Мигранты начинают проявлять криминальную активность
обращение президента
У Анны Шафран сын от Соловьева Владимира? Похож как две капли воды
А вот интересно про Виталиночку...? Может она стоит на дезинфекции улиц в перчатках, маске и без трусоff ??