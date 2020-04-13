"Мать – ехидна!": Федосеева-Шукшина лишила дочерей наследства

Лидия Федосеева-Шукшина пять раз была замужем. У нее три дочери, есть внуки и правнуки. Однако артистка призналась, что дочек в завещании, которое уже составила, не указала. Такое решение 81-летняя актриса приняла, когда те сами отказались от наследства, заявив, что у них и так все есть.
Зато актриса указала в бумаге внучку Анну Трегубенко (дочь Марии Шукшиной) и своего пятого мужа, скандально известного музыкального продюсера Бари Алибасова. Лидия Федосеева-Шукшина выразила надежду, что впоследствии супруг отдаст права на квартиру в Новой Москве ее внукам Фоме и Фоке. Актриса объяснила, что не догадалась сама сразу вписать их в завещание.
Вторым мужем артистки был известный писатель, режиссер Василий Шукшин. Именно в браке с ним у Лидии Федосеевой-Шукшиной родились дочери Мария и Ольга. За творческое наследство Шукшина теперь борется его младшая дочь, которая считает недопустимым, чтобы оно досталось Алибасову. А ведь именно продюсеру хочет оставить его Лидия Федосеева-Шукшина.
Впрочем, Бари Алибасов уже отказался от столь щедрого дара. Лидер группы "На-На" заявил, что за творческое наследие Василия Шукшина будет отвечать его дочь Мария. Актриса объяснила, что составила завещание, потому что у нее серьезные проблемы со здоровьем. Она много времени проводит в больницах.
Лидия Федосеева-Шукшина преследует еще одну цель. Артистка не хочет, чтобы после ее смерти родственники окончательно переругались. В семье и так напряженная обстановка. Как рассказала актриса, ее дочери не общаются.
В комментариях к шоу зрители высказали мнение, что Лидия Федосеева-Шукшина сама виновата в том, что в ее семье нет лада. "Мать – ехидна! 81 год, а все по мужикам скачет", "Это не семья – это ядовитые пауки в банке (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Отвратный выпуск! Мать никудышная, от того и дети все несчастливы и враждуют все в семье. Первую часть еле просмотрела, противно", – высказались некоторые зрители в Сети.
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