Бывший муж влез в грязный скандал с двойным предательством Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина поначалу хотела скрыть от прессы жуткую новость: муж Бари Алибасов оформил подаренную ею квартиру на своего молодого помощника. Продюсер объяснил это решение тем, что у него нет финансов, чтобы платить налоги за эту недвижимость. А тут еще внучка Анна (дочь Марии Шукшиной) тайком продала часть четырехкомнатной квартиры на улице Бочкова, где проживает актриса, своему любовнику.
В недавнем интервью Лере Кудрявцевой в шоу "Секрет на миллион" Лидия Федосеева-Шукшина прямо заявила, что она фактически бомж. Всю недвижимость звезда раздала родственникам, а те все равно продолжают грызться за окаянные метры.
Ситуацию прокомментировал бывший муж артистки, кинооператор Михаил Агранович. Он был следующим после писателя Василия Шукшина супругом актрисы, на чью долю выпало воспитывать падчериц Марию и Ольгу. Брак Аграновича и Федосеевой-Шукшиной продержался девять лет.
Михаил признался, что не знал, что происходит в жизни бывшей жены. "Мне Лиду безумно жалко, она совершенно этого не заслужила. Она ведь добрая женщина, бессребреница. Не жадина, не стяжательница. И она их всех очень любит", – отметил экс-супруг актрисы.
Ему сложно понять и объяснить ситуацию. "В этой семье есть единственный порядочный человек – это Маша. Я только с ней поддерживаю связь", – цитирует Аграновича сайт "Комсомольская правда". Отметим, что Мария Шукшина не влезает в грязный скандал с дележкой недвижимости.
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