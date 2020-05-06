Деградирующую Бородину умоляют взять себя в руки

Телеведущая и звезда шоу "Дом-2" поделилась переживаниями. Самоизоляция не лучшим образом сказывается на самочувствии Ксении Бородиной.

Несколько недель знаменитость успокаивала поклонников и призывала их не терять присутствия духа. Ксения Бородина уверяла, что совсем скоро ситуация с коронавирусной инфекции наладится и жизнь вернется в привычное русло.

Между тем месяц карантина отразился на настроении самой Ксении. Бородина поняла, что сил терпеть самоизоляцию у нее уже не осталось. "Ну что, пупсики мои, настало мое время поныть и спросить у вас, когда это все закончится. Скажите, пожалуйста!" – обратилась звезда шоу "Дом-2" к подписчикам личного "Инстаграм". Теледива сообщила, что наступила очередь поклонников ее подбадривать. Ксения призналась, что начинает деградировать. "Успокаивает только то, что сегодня поеду на работу", – заметила звезда.

Знаменитость ждет не дождется, когда сможет встретиться с друзьями, посетить ресторан и отправиться в путешествие. Ксения не привыкла сидеть в четырех стенах. Для нее карантин – тяжкое испытание. Ведущая шоу "Дом-2" Ксения Бородина отметила, что в последнее время ее развлечения ограничиваются просмотром сериалов в халате и с маской на лице.

Фанаты умоляли теледиву взять себя в руки. Многие уверены, что совсем скоро карантин закончится.