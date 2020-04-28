Довели: затравленная Бородина закатила публичную истерику

Ксения Бородина выложила в инстаграм-аккаунте гневный пост. Знаменитость прошлась по всем, кто позволяет себе грубые комментарии в ее адрес.

Видимо, самоизоляция негативно сказывается на нервах некоторых популярных личностей. Сорвалась бессменная ведущая реалити-шоу "Дом-2". Женщина очень болезненно реагирует на критику в свой адрес, поэтому довольно часто бывает резка в общении с подписчиками.

Ксения Бородина заявила, что ее преследуют в Сети буквально за все. По мнению звезды, людям не нравится абсолютно каждый шаг знаменитости. "Сейчас какой пост не напиши, какую картинку не поставь, все будет идти только с осуждением и травлей! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – написала теледива.

Она уточнила у вездесущих хейтеров, что же на этот раз им не понравится в ее фотографии с детьми на фоне речки. "Может, куртки слишком теплые надеты?! Снять отдать надо?!" – возмущается Ксения Бородина. Она уже и раньше жаловалась на тех, кто постоянно вымогает у нее деньги и просит помочь материально.

Телеведущая призвала народ быть добрее по отношению к чужим. При этом, видимо, сама Ксения терпимее становиться к слабостям других не планирует. "Я что, вас работы лишила? Зарплаты? Я вас уволила? Прошу денег? Возьмите себя в руки уже, прекратите заниматься травлей публичных людей!" – негодует знаменитость.

В комментариях сразу же отметился муж Бородиной. Курбан Омаров заявил, что в подписчиках у жены 80% нормальных людей и 20% – обиженных на жизнь. Именно последние и строчат гневные комментарии, желая выплеснуть негатив.