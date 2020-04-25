Бородина дала смачную оплеуху Собчак за критику блогеров

Ксения Бородина решила заступиться за блогеров, которые подверглись критике со стороны Ксении Собчак. Телеведущая привела массу аргументов в защиту.

В настоящее время, когда все концерты отменены, а съемки масштабных проектов приостановлены из-за пандемии коронавируса, звезды активно ведут свои социальные сети. Некоторые выбрали формат прямых эфиров, где они общаются или играют с другими знаменитостями. Примером в данном случае является Настя Ивлеева, которая проводила шокирующие онлайн-трансляции в "Инстаграме", а также Ольга Бузова, участвовавшая с другими блогерами в сумасшедших баттлах.

Звезд, которые гонятся за рейтингами и трафиком, ранее раскритиковала Ксения Собчак. Она назвала такие поступки блогеров идиотизмом. "С опаской открываю ленту, потому как такими темпами через неделю-другую дойдет до эпиляции бикини клеем в прямом эфире", – написала она в своем инстаграм-аккаунте.

Ксения Бородина не стала молчать после этих слов. Ведущая реалити-шоу "Дом-2" считает, что Собчак не может осуждать знаменитостей за хайп, потому что та занимается тем же. Все звезды преследуют лишь одну цель – набрать большое количество просмотров и спровоцировать обсуждение, заметила Бородина. Однако она подчеркнула, что не поддерживает тех блогеров, которые запускают ложную информацию в массы. Например, Викторию Боню, которая рассуждает о коронавирусе, как о теории заговора.

Соведущая Бузовой также отметила, что сейчас людям не важен серьезный контент, поскольку многие стараются избегать новостей. Поэтому несерьезные вещи в прямом эфире – просто способ развлечения.