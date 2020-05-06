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"Я – лох": Стриженова бросилась спасать взвывшую от страданий Толкалину

Любовь Толкалина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса Любовь Толкалина опубликовала странное заявление. Судя по всему, со знаменитостью случилось неладное.
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Пандемия смертельного коронавируса застала врасплох всех без исключения. Многие люди потеряли работу, весомая часть населения столкнулась с психическим истощением и депрессией из-за того, что слишком много времени пришлось провести в четырех стенах.

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 Любовь Николаевна Толкалина

Любовь Николаевна Толкалина актриса

 Екатерина Владимировна Стриженова

Екатерина Владимировна Стриженова телеведущая

При этом бытовые проблемы, с которыми приходилось сталкиваться в повседневной жизни, никуда не делись. Российская актриса Любовь Толкалина обнародовала в своем "Инстаграм" заявление странного характера, из-за чего коллеги по цеху и поклонники стали всерьез переживать за знаменитость.

Толкалина довольно жестко раскритиковала себя за излишнюю доверчивость и назвала лохом. Из слов артистки можно сделать вывод, что ей манипулировали и обманули. Некоторые пользователи Сети предположили, что звезда сообщила о своих страданиях из-за неурядиц в личной жизни, передает РИА ФАН.

Однако позже ситуацию прояснила тележурналистка Екатерина Стриженова. Ведущая программ "Доброе утро" и "Время покажет" на Первом канале выразила мнение, что Толкалину обманули представители организации, с которой актрисе пришлось иметь дело.

В комментариях к резонансному посту Стриженова написала, что у нее есть печальный опыт в данном вопросе, поэтому теперь ведущая работает только с проверенными фондами. Кроме того, сотрудница Первого канала поинтересовалась, каким образом она могла бы помочь Толкалиной.


6 мая 2020, 08:53
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У Толкалиной в новом браке возникли трудности

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