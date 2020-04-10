Толкалина в купальнике показала фигуру без прикрас

Сейчас в условиях пандемии коронавируса большинство людей по всему миру находятся на самоизоляции. Для многих большой проблемой стало то, что они не имеют возможности как раньше посещать спортзал или делать привычные утренние пробежки.
Любовь Толкалина тоже следит за фигурой, регулярно тренируясь. В своем инстаграм-аккаунте она пригласила фолловеров присоединиться к ней онлайн для утренней практики йоги.
Пост 42-летняя артистка сопроводила правдивым фото в купальнике, на котором заметны изъяны ее кожи. Однако поклонников это не смутило, они осыпали знаменитость комплиментов. "Обворожительная красавица", – написал один из них.
Отметим, что фолловеры все чаще критикуют Любовь Толкалину за откровенные снимки. Возможно, актриса обратила внимание на это и ранее решила разнообразить свой контент. Как писали "Дни.ру", ранее она опубликовала 27 видеороликов, где декламирует стихотворения различных авторов.
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