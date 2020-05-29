"Его смыло волной": Ревва едва не погиб в море

Супруга Олега Газманова рассказала неприятную историю, которая приключилась в Сочи прошлым летом. Тогда чуть не лишился жизнь Александр Ревва.

Приехав на музыкальный фестиваль "Новая волна" в Сочи, Александр Ревва и его супруга Анжелика решили отдохнуть, поэтому отправились на пляж. Компанию им составили Олег и Марина Газмановы, которые любят активные занятия. Артисты и их жены взяли sup-борды (доски для серфинга с веслами) и ринулись в открытое море.

Во время плавания на досках, Ревва и Газмановы весело проводили время, рассказывали друг другу о приключениях, связанных с таким видом спорта. Ничего не предвещало беды. Однако компания не заметила, как начался шторм. Волны начали сбивать их с ног. Первыми на берег выбрались Газмановы. Александр и Анжелика остались в море.

Супруга шоумена мужественно преодолевала стихию. Она оставалась на плаву. А Александр не смог справиться с шатающейся доской. "Его смыло волной", – пояснила Газманова в своем инстаграм-аккаунте. Превозмогая усталость, Ревва пытался поймать доску. К счастью, все закончилось хорошо. Все остались целы и невредимы.

Напомним, недавно Александр Ревва намекнул на беременность своей супруги. Шоумен сделал интересную публикацию в своем инстаграм-аккаунте, которая наводит на размышления о скором пополнении в семействе.