Шикарный отдых Александра Реввы

Тоскана – красивейший регион Италии, раскинувшийся среди виноградников и оливковых рощ. В дневное время здесь можно наслаждаться долгими спокойными прогулками пешком или на велосипеде, созерцая великолепные окрестные пейзажи, или же устроить себе настоящие испытание на стойкость, взбираясь по холмам или приняв участие в велозабеге в стиле Tour de France. Именно сюда поехали отдых Александр Реввы и его жена Анжелика. Посоветовали же им этот курорт Дмитрий и Полина Диброва, которые недавно сами вернулись с Апенин.
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