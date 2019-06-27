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Июнь 27, 2019
просмотры: 123

Шикарный отдых Александра Реввы

567

Тоскана – красивейший регион Италии, раскинувшийся среди виноградников и оливковых рощ. В дневное время здесь можно наслаждаться долгими спокойными прогулками пешком или на велосипеде, созерцая великолепные окрестные пейзажи, или же устроить себе настоящие испытание на стойкость, взбираясь по холмам или приняв участие в велозабеге в стиле Tour de France. Именно сюда поехали отдых Александр Реввы и его жена Анжелика. Посоветовали же им этот курорт Дмитрий и Полина Диброва, которые недавно сами вернулись с Апенин.

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Огромное спасибо тому, кто показал мне сайт <цензура>︂S︂HB︂E︂R︂R︂IE︂S.︂COM/99WRQN Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
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