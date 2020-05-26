Ревва намекнул на третью беременность супруги

Кажется, избранница шоумена Анджелика подарит ему третьего ребенка. Александр спровоцировал слухи о беременности супруги.

Первая дочь Александра Реввы появилась на свет в 2007 году. После долгих споров малышку назвали Алисой. Вторая наследница родилась в 2013-ом. Малышке дали поэтическое имя – Амелия. Таким образом, все члены семьи имеют одинаковые инициалы "А. Р."

После этого шоумен несколько раз признавался, что мечтает о сыне. Дочери тоже не против, чтобы у них появился брат. Ревва даже якобы хочет назвать наследника в свою честь.

Вероятно, задуманный план скоро осуществится. Александр в своем инстаграм-аккаунте опубликовал совместный снимок с Анжеликой и написал: "– Дорогой, ты станешь папой!!! – Ты что, беременна?! – Нет, из Ватикана звонили". Таким образом, шоумен намекнул на беременность жены.

Пользователи Сети завалили Ревву вопросами. "Это намек?", "Интрига", "Вот теперь сиди и думай. Или правда ждет пополнение, или шутка. Ну посмотрим через девять месяцев", "Кто-то скоро станет папой", – написали фолловеры.

Напомним, недавно подруга Александра Реввы, резидент Comedy Club Марина Кравец стала мамой. В прямом эфире своего инстаграм-аккаунта она рассказала, как назвала дочь.