Счастливая жена Александра Реввы раззадорила народ откровенным фото

Девушка популярна в "Инстаграм" не меньше своего звездного мужа. Бизнес-леди любят за искренние посты, веселый нрав и отличное чувство юмора. Также она не стесняется делиться с подписчиками "честными" кадрами – ее часто можно увидеть без макияжа и в домашней одежде.
Накануне Анжелика опубликовала очень "теплую" фотографию – только такими снимками и можно согреться в холодной майской Москве. Девушка сидит на веранде, залитой утренним солнцем. "Без макияжа, без фильтров, только проснулась (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – по-английски подписала кадр знаменитость.
Народ пришел в восторг от откровенного снимка бизнес-леди. "Анжелика, я вас обожаю❤️вы невероятно красивая, умная, заботливая мама и жена❤️ люблю вас", "Анжелика, вы самая красивая, да что уж там... вы– Богиня ❤️красоты!", "А зачем тут фильтры? Вы сами как фильтр! Украшаете каждое фото своим присутствием", – отметили фолловеры.
Семью Александра Реввы считают одной из самых образцовых в российском шоу-бизнесе. Пара вместе уже более 13 лет, при этом артист сделал девушке предложение через месяц после знакомства. Кстати, влюбленные уже четырежды обновляли свои предсвадебные клятвы. Знаменитости воспитывают двоих дочерей.
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