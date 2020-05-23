Счастливая жена Александра Реввы раззадорила народ откровенным фото

Анжелика Ревва в период карантина делится с подписчиками архивными кадрами. Как отметила супруга юмориста, они с семьей уже 82 дня соблюдают режим самоизоляции.

Девушка популярна в "Инстаграм" не меньше своего звездного мужа. Бизнес-леди любят за искренние посты, веселый нрав и отличное чувство юмора. Также она не стесняется делиться с подписчиками "честными" кадрами – ее часто можно увидеть без макияжа и в домашней одежде.

Накануне Анжелика опубликовала очень "теплую" фотографию – только такими снимками и можно согреться в холодной майской Москве. Девушка сидит на веранде, залитой утренним солнцем. "Без макияжа, без фильтров, только проснулась (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – по-английски подписала кадр знаменитость.

Народ пришел в восторг от откровенного снимка бизнес-леди. "Анжелика, я вас обожаю❤️вы невероятно красивая, умная, заботливая мама и жена❤️ люблю вас", "Анжелика, вы самая красивая, да что уж там... вы– Богиня ❤️красоты!", "А зачем тут фильтры? Вы сами как фильтр! Украшаете каждое фото своим присутствием", – отметили фолловеры.

Семью Александра Реввы считают одной из самых образцовых в российском шоу-бизнесе. Пара вместе уже более 13 лет, при этом артист сделал девушке предложение через месяц после знакомства. Кстати, влюбленные уже четырежды обновляли свои предсвадебные клятвы. Знаменитости воспитывают двоих дочерей.