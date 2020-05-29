Пострадавший от коронавируса Крутой обратился к народу

Игорь Крутой, Денис Мацуев, Юрий Башмет и другие звезды популярной и классической музыки выступили с совместным обращением. "Абсолютно все, кто связан с музыкальным и исполнительским искусством, переживают сейчас очень непростой период. Полностью остановлено проведение концертов, музыкальных фестивалей и даже репетиций музыкальных коллективов", – отметили авторы письма.
Стоит отметить, что Игорь Крутой знает об этом не понаслышке – композитор серьезно пострадал от коронавируса. На начало июня было запланировано проведение придуманной им "Детской Новой волны" в "Артеке", но конкурс пришлось отложить. А впереди "Новая волна" в Казани, "Песня года", и со всем этим что-то надо решать.
"Именно сейчас, когда постепенно, шаг за шагом, снимаются установленные из-за пандемии ограничения, очень важно с безусловной приоритетной заботой о безопасности и здоровье зрителей и самих музыкантов обсудить и детально продумать конкретные пошаговые меры по выходу из сегодняшней кризисной ситуации", – подчеркивается в обращении.
Напомним, что по состоянию на 29 мая в России выявлено 387 623 случая заболевания. За сутки их число выросло на 8 572. Умерли 4 374 человека.
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