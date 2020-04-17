Возможен летальный исход: врачи встревожены состоянием Пугачевой из-за опасного коронавируса

Как говорят медики, люди старшего возраста, да еще и с хроническими заболеваниями оказались в группе особого риска из-за пандемии коронавируса. Возможен даже летальный исход – в мире от новой инфекции умерли без малого 145 тысяч человек. А ведь у Аллы Пугачевой множество недугов...
Несколько лет назад из-за высокого уровня холестерина и опасного сужения нескольких артерий Примадонне пришлось сделать стентирование. Потом в израильской клинике певице снова провели операцию на сердце – в поврежденную склеротическими бляшками артерию ввели зонд и расширили просвет сосуда.
И если бы только это... В сентябре 1986 года артистка пела в зараженном радиацией Чернобыле, после чего ее эндокринная система дала сбой. В свою очередь это стало причиной сахарного диабета второго типа. Слабость, одышка, трудности при ходьбе, помутнение в глазах, жжение в груди и головные боли – все это знакомо Примадонне.
Повышенный сахар в крови тянет за собой целый шлейф гормональных и метаболических нарушений, которые приводят к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, почек и суставов. По сей день у Пугачевой отекают и болят при перемене погоды ноги. Медики боятся лимфостаза нижних конечностей.
С учетом всего этого во время пандемии коронавируса здоровье Аллы Борисовны оказалось под угрозой. И звезда решила максимально изолироваться от внешнего мира. В Москве последний раз она появлялась 1 марта – на концерте своей подруги Лаймы Вайкуле в Кремле.
А теперь Примадонна безвылазно сидит в замке, расположенном в деревне Грязь Одинцовского района Подмосковья. Даже в свой день рождения, 15 апреля, певица отказалась от приема гостей. Дочь Кристина Орбакайте и внучка Клавдия Земцова поздравили ее при помощи видеосвязи.
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