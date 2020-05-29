"Многому научила": жених шоу "Холостяк" сделал заявление об эскортном прошлом избранницы

После финала проекта пара до сих пор вместе, они строят планы на будущее. Жизнь влюбленных омрачают лишь грязные сплетни.
Незадолго до финала в Сети появилась информация о том, что ранее Барбара Пино занималась эскортом. Антон Криворотов к этим слухам относится с усмешкой. Ведь он уверен в своей девушке.
"Хорошо отношусь к этим слухам. Она меня многому научила", – высказался стоматолог. Он в шутку добавил, что бывших эскортниц не бывает, и это их отдельная статья доходов.
Прокомментировал герой шоу "Холостяк" и информацию о том, что Барбара якобы работала в стриптиз-клубе. Он отметил, что в это не верит.
Барбару Пино вопросы о ее прошлом раздражают. Она не скрывает, что ранее работала моделью и некоторые из ее съемок были довольно провокационными. Но отношения к эскорту кубинка, по ее словам, не имела.
Примечательно, что еще ни один сезон шоу "Холостяк" не заканчивался свадьбой главного героя и его избранницы. Антон Криворотов уверен, что они с Барбарой Пино могут стать исключением.
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