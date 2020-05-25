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"Пойдем разными дорогами": жених из шоу "Холостяк" определился с избранницей

Антон Криворотов. Фото: instagram.com/dr.krivorotov
Главный герой шоу "Холостяк" сделал свой окончательный выбор. 24 мая Антон Криворотов подарил заветное кольцо девушке, с которой хочет строить отношения.
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В финале седьмого сезона шоу "Холостяк" на канале ТНТ стало наконец-то понятно, кого же выбрал Антон Криворотов. Финалистками проекта стали 21-летняя Лиза Адаменко и 27-летняя Барбара Пино.

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В финальном выпуске Лиза устроила Антону невероятный полет на вертолете над Стамбулом. В отеле их ждал романтический ужин.

Вместе со второй претенденткой на сердце Криворотов встретил рассвет на воздушном шаре в Каппадокии. Продолжилось свидание ужином и беседой по душам.

Свой выбор жених шоу "Холостяк" сделал в пользу знойной кубинской красавицы Барбары Пино. Он признался, что испытывал к девушке особенные чувства еще со дня их знакомства. Финалистка заплакала от радости. Криворотов заверил, что приложит все усилия для того, чтобы они были вместе.

Для Лизы Адаменко вечер закончился печально. Мужчина сообщил, что его сердце принадлежит другой. Он призвал ее уважать любое его решение, поскольку он влюбился. "С тобой пойдем разными дорогами", – вынес свой вердикт герой шоу "Холостяк".

Автор: 25 мая 2020, 08:27 Источник: ТНТ ✓ Надежный источник
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