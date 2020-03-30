Жених решил взять измором строптивую участницу шоу "Холостяк"

Антон Криворотов поцеловал участницу шоу "Холостяк" Барбару Пино. У него очень запутанные отношения с претенденткой на его сердце.

Раздражение у героя проекта вызвало то, что на прошлой церемонии роз кубинка решила уйти с шоу "Холостяк" и не приняла цветок от мужчины. Тогда Криворотов решил взять девушку измором и во что бы то ни стало добиться ее расположения.

Он заявил Барбаре, что просто так ее не отпустит. После долгого разговора Антон не выдержал и поцеловал участницу шоу. Сопротивляться она не стала. В итоге парочка улетела в двухдневное романтическое путешествие в горы. Там они общались и весело провели время.

Криворотов рассказал Пино об отношениях с родителями. В финале он вновь начал ее целовать. Барбара открылась герою шоу "Холостяк". Она поведала ему об экс-супруге, который угрожал ей тем, что выдворит из России.

Позже девушка заявила Криворотову, что все же уходит с проекта и предложила встретиться в Москве. Неожиданная развязка произошла во время церемонии отбора невест. Пино вернулась на шоу "Холостяк", объяснив это тем, что испытывает чувства к герою.

Многим участницам шоу "Холостяк" такой поворот событий пришелся не по душе. Они видят в Барбаре главную соперницу, поэтому осудили девушку, обвинив в том, что она не держит слово.